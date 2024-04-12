Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:42, 12 апреля 2024Силовые структуры

Взрывное устройство сработало под автомобилем в Москве

Взрывное устройство сработало под автомобилем на севере Москвы

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

На севере Москвы под автомобилем Toyota Land Cruiser, предварительно, сработало взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

В момент взрыва внедорожник находился около дома номер три на Коровинском шоссе. В результате хозяин машины получил травму ноги, также были повреждены соседние машины. По словам пострадавшего, все произошло во время включения зажигания. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее ФСБ показала квартиру иностранца, готовившего теракт в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Против правнучки летчика Чкалова возбудили уголовное дело. Она призывала ударить ядерным оружием по Москве

      Лукашенко высказался о возможности войны между Белоруссией и Украиной

      Стало известно о планировавшемся ранее покушении на экс-сотрудника СБУ Прозорова

      Лавров назвал швейцарскую формулу мира на Украине несовместимой с планом Китая

      В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА при попытке атаковать регион России

      Обнаружен эффективный способ борьбы с глобальным потеплением

      Жители популярного курорта объявили голодовку в знак протеста против туризма

      Лавров заявил об отсутствии у Киева желания вести дела по-честному

      Лукашенко оценил вероятность появления французских войск на Украине

      Мэр Берлина осудил проводимый в городе палестинский митинг за антисемитизм

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше