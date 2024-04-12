Взрывное устройство сработало под автомобилем в Москве

Взрывное устройство сработало под автомобилем на севере Москвы

На севере Москвы под автомобилем Toyota Land Cruiser, предварительно, сработало взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

В момент взрыва внедорожник находился около дома номер три на Коровинском шоссе. В результате хозяин машины получил травму ноги, также были повреждены соседние машины. По словам пострадавшего, все произошло во время включения зажигания. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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