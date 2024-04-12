ФСБ показала квартиру готовившего теракт в Москве иностранца

ФСБ: готовящий теракт в Москве иностранец хранил самодельную бомбу под матрасом

Уроженец Средней Азии, планировавший совершить теракт в синагоге в Москве, хранил самодельную бомбу дома под матрасом. Видео из его квартиры показала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, кадры публикует РИА Новости в Telegram-канале.

На записи показано лежащее на полу тело иностранца, пулевые отверстия в оконном стекле, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Саму бомбу злоумышленник хранил под кроватным матрацем.

11 апреля ФСБ России сообщила о пресечении готовящегося теракта в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан. Мужчина 2002 года рождения оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. По месту проживания террориста обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ).