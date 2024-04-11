ФСБ предотвратила теракт в Москве

ФСБ предотвратила готовящийся теракт в культовом еврейском учреждении Москвы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила готовящийся теракт в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.

Сотрудники пресекли деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, который планировал совершить атаку в момент массового скопления граждан. Как установили в ФСБ, мужчина 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за преступление «общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации».

Ранее ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившую теракт в Запорожской области против военных Вооруженных сил России (ВС РФ).