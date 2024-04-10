Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:20, 10 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала агента СБУ за подготовку теракта в Запорожской области

В Запорожской области ФСБ задержала агента СБУ, готовившую теракт против ВС РФ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившую теракт в Запорожской области против военных Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, женщина получила от украинских кураторов через тайник взрывчатку. Она должна была сначала ее хранить, а затем передать членам диверсионно-разведывательной группы. Пособница также приобрела компоненты для изготовления коктейля Молотова и оборудовала новый тайник для передачи исполнителям теракта необходимых предметов.

Во время обысков у задержанной изъяли три тротиловые шашки по 400 граммов и компоненты, приобретенные для изготовления зажигательной смеси. Против нее возбуждено дело по части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Орла, предложившего спецслужбам Украины сотрудничество. В мессенджере он вышел на контакт с представителями проукраинского информационного проекта и сообщил им о своей готовности добывать нужную информацию об объектах на территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Окна посыпались и двери с петель сорвало». Подполье сообщило об ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

      Медведчук назвал Зеленского приговором украинскому народу

      Захарова назвала безрассудной реакцию Запада на удары по ЗАЭС

      Пашинян снова упрекнул ОДКБ

      Байден захотел самостоятельно закрыть американскую границу

      Против издательства возбудили дело из-за цен на школьные учебники

      105-летний мужчина назвал один вредный продукт секретом долголетия

      Глава МИД Израиля пригрозил верховному лидеру Ирана на понятном ему языке

      Американские дроны оказались бессильными против российской РЭБ

      Звезда «Сумерек» рассказал о трудностях отношений с девушкой возраста его дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше