ФСБ задержала агента СБУ за подготовку теракта в Запорожской области

В Запорожской области ФСБ задержала агента СБУ, готовившую теракт против ВС РФ

ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившую теракт в Запорожской области против военных Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, женщина получила от украинских кураторов через тайник взрывчатку. Она должна была сначала ее хранить, а затем передать членам диверсионно-разведывательной группы. Пособница также приобрела компоненты для изготовления коктейля Молотова и оборудовала новый тайник для передачи исполнителям теракта необходимых предметов.

Во время обысков у задержанной изъяли три тротиловые шашки по 400 граммов и компоненты, приобретенные для изготовления зажигательной смеси. Против нее возбуждено дело по части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Орла, предложившего спецслужбам Украины сотрудничество. В мессенджере он вышел на контакт с представителями проукраинского информационного проекта и сообщил им о своей готовности добывать нужную информацию об объектах на территории России.

