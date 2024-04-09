Россиянин попался ФСБ за попытку связаться со спецслужбами Украины

ФСБ задержала жителя Орла за сотрудничество со спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ задержали жителя Орла, предложившего спецслужбам Украины сотрудничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности России»).

В управлении ФСБ по Орловской области предоставили оперативное видео с задержанием мужчины и его признанием.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые хватают подозреваемого. Он рассказывает, что в Telegram связался с украинской спецслужбой, представитель которой запросил у него данные о военных объектах на территории Орловской области. В качестве вознаграждения подозреваемый хотел получить возможность переехать в США.

По данным следствия, в мессенджере он вышел на контакт с представителями проукраинского информационного проекта и сообщил им о своей готовности добывать нужную информацию об объектах на территории РФ. В подтверждение своих слов россиянин отправил вооруженным формирования Украины о принимаемых Вооруженными силами России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения в зоне специальной военной операции.

Задержанный заключен под стражу.

Ранее 9 апреля Росгвардия сообщила, что в Луганской народной республике за два месяца были задержаны 34 пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ). 19 из них подозреваются в сборе информации в интересах ВСУ и Службы безопасности Украины, 13 — участники антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и два — фигуранты дела о госизмене.