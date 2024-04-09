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11:41, 9 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин попался ФСБ за попытку связаться со спецслужбами Украины

ФСБ задержала жителя Орла за сотрудничество со спецслужбами Украины

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Орла, предложившего спецслужбам Украины сотрудничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности России»).

В управлении ФСБ по Орловской области предоставили оперативное видео с задержанием мужчины и его признанием.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые хватают подозреваемого. Он рассказывает, что в Telegram связался с украинской спецслужбой, представитель которой запросил у него данные о военных объектах на территории Орловской области. В качестве вознаграждения подозреваемый хотел получить возможность переехать в США.

По данным следствия, в мессенджере он вышел на контакт с представителями проукраинского информационного проекта и сообщил им о своей готовности добывать нужную информацию об объектах на территории РФ. В подтверждение своих слов россиянин отправил вооруженным формирования Украины о принимаемых Вооруженными силами России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения в зоне специальной военной операции.

Задержанный заключен под стражу.

Ранее 9 апреля Росгвардия сообщила, что в Луганской народной республике за два месяца были задержаны 34 пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ). 19 из них подозреваются в сборе информации в интересах ВСУ и Службы безопасности Украины, 13 — участники антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и два — фигуранты дела о госизмене.

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      Любовь Ширижик
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