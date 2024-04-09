За два месяца сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 34 пособника ВСУ в ЛНР

В ЛНР сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 34 пособника ВСУ

В Луганской народной Республике (ЛНР) сотрудники, Росгвардии, МВД и ФСБ за два месяца задержали 34 пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, 19 из них подозреваются в сборе информации в интересах ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ), 13 — участники антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и два — фигуранты дела о госизмене.

В их домах и квартирах прошли обыски. Силовики изъяли комплекты формы образца НАТО, средства связи, сим-карты, электронные носители информации, в которых хранились сведения о размещении военной техники на территории ЛНР, ее передвижении, инженерных сооружениях и объектах. Кроме того, у одного из бывших военных ВСУ нашли тайник с боеприпасами и 1,2 килограмма тротила.

Теперь правоохранители проверят факты поступления на счета задержанных денег, которые могли быть использованы для финансирования ВСУ.

Ранее инженерные подразделения Росгвардии уничтожили более 1500 боеприпасов, которые изъяли из схронов ВСУ в ЛНР.

