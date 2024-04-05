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19:18, 5 апреля 2024Силовые структуры

Росгвардейцы уничтожили более 1500 боеприпасов из схронов ВСУ

В ЛНР росгвардейцы уничтожили более 1500 боеприпасов из схронов ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Росгвардия»

В Луганской народной республике (ЛНР) инженерные подразделения Росгвардии уничтожили более 1500 боеприпасов, которые изъяли из схронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В тайнике были противопехотные мины, в том числе кассетные, направленного действия и кругового поражения. Боеприпасы уничтожены с соблюдением требований безопасности, уточнили в Росгвардии.

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы также обнаружили схрон с противопехотными минами ПОМ-2 и КПОМ-2 в кассетном исполнении. Боеприпасы уничтожили на полигоне.

Ранее УФСБ по ДНР показало видео заминированного схрона ВСУ с иностранным вооружением.

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      Варвара Митина
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