Заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением попал на видео

ФСБ показала видео заминированного в ДНР схрона ВСУ с иностранным вооружением

УФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) показала видео заминированного схрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным вооружением. Кадрами делится РИА Новости.

На кадрах видно, как военный заходит в здание, на двери которого стояла растяжка с гранатой. Далее он показывает стеллажи с огнестрельным оружием. На верхней полке лежат гранатометы натовского производства, отмечает боец. После он спускается в подвал, где также хранились натовские гранатометы.

Ранее стало известно, что в тайнике было девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 производства Швеции. Опасные предметы уничтожили накладными зарядами.