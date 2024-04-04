Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:46, 4 апреля 2024Силовые структуры

Заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением попал на видео

ФСБ показала видео заминированного в ДНР схрона ВСУ с иностранным вооружением

УФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) показала видео заминированного схрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным вооружением. Кадрами делится РИА Новости.

На кадрах видно, как военный заходит в здание, на двери которого стояла растяжка с гранатой. Далее он показывает стеллажи с огнестрельным оружием. На верхней полке лежат гранатометы натовского производства, отмечает боец. После он спускается в подвал, где также хранились натовские гранатометы.

Ранее стало известно, что в тайнике было девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 производства Швеции. Опасные предметы уничтожили накладными зарядами.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что ЦРУ передало России сообщение о теракте с пометкой «срочно». О чем знала американская разведка?

      Омбудсмен опроверг причастность задержанного в Москве чеченца к «Крокусу»

      В Чечне опубликовали видео с Зеленским и заявили о воплощении одной его мечты

      Стало известно о превосходстве российского «Викинга» над западными ЗРК

      Призывавшего сжигать храмы Московской патриархии Корчинского заочно арестовали

      Расправившийся 23 года назад с помощью кольца со сторожем россиянин попался

      Приставы арестовали все движимое и недвижимое имущество «Макфы»

      Украинского националиста повторно объявили в розыск в России

      Российские власти через два года согласились помочь газовой отрасли

      Разгадано влияние облаков-наковален на планету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше