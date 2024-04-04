ФСБ нашла в ДНР заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением

В ДНР обнаружен и уничтожен заминированный схрон ВСУ с иностранным оружием

В Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили заминированный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным вооружением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе нашли заминированный тайник. Его заготовили украинские военные во время отступления на авдеевском направлении.

Внутри лежали девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 производства Швеции. Опасные предметы уничтожили накладными зарядами.

Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили еще один схрон с вооружением стран НАТО на территории Луганской народной республики (ЛНР). В найденном тайнике находились самодельные взрывные устройства, подготовленные к использованию, а также боеприпасы, произведенные в США и Польше.