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12:16, 3 апреля 2024Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили схрон с вооружением стран НАТО в российском регионе

В ЛНР росгвардейцы обнаружили тайник с боеприпасами производства США и Польши

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Сотрудники Росгвардии обнаружили еще один схрон с вооружением стран НАТО на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

В найденном тайнике находились самодельные взрывные устройства, подготовленные к использованию, а также боеприпасы, произведенные в США и Польше. Среди схрона было обнаружено более 15 тысяч патронов, 100 гранат, две мины, выстрел к гранатомету М44, свыше двух килограммов пластичной взрывчатки и 70 кумулятивных зарядов.

Часть боеприпасов, непригодных для использования, была уничтожена саперами Росгвардии. Остальное было передано взаимодействующим органам.

Ранее росгвардейцы обнаружили другой тайник с оружием и боеприпасами, среди которых оказались образцы американского и болгарского производства, около населенного пункта в ЛНР.

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      Олеся Мицкевич
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