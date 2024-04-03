Росгвардейцы обнаружили схрон с вооружением стран НАТО в российском регионе

В ЛНР росгвардейцы обнаружили тайник с боеприпасами производства США и Польши

Сотрудники Росгвардии обнаружили еще один схрон с вооружением стран НАТО на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

В найденном тайнике находились самодельные взрывные устройства, подготовленные к использованию, а также боеприпасы, произведенные в США и Польше. Среди схрона было обнаружено более 15 тысяч патронов, 100 гранат, две мины, выстрел к гранатомету М44, свыше двух килограммов пластичной взрывчатки и 70 кумулятивных зарядов.

Часть боеприпасов, непригодных для использования, была уничтожена саперами Росгвардии. Остальное было передано взаимодействующим органам.

Ранее росгвардейцы обнаружили другой тайник с оружием и боеприпасами, среди которых оказались образцы американского и болгарского производства, около населенного пункта в ЛНР.