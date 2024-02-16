В российском регионе обнаружили схрон с американским и болгарским вооружением

В ЛНР росгвардейцы нашли схрон с американским и болгарским вооружением

Около одного из населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, среди которых были образцы американского и болгарского производства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Тайник в российском регионе нашли при помощи минно-розыскной собаки. В нем было более 7,5 тысячи патронов к стрелковому оружию, болгарские реактивные противотанковые гранаты DRTG-73, американская осветительная мина Trip Flare, реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», более 35 гранат и запалов к ним, в том числе с маркировкой Вооруженных сил Украины.

Сотрудники Росгвардии передали обнаруженный арсенал компетентным органам для проведения экспертизы.

Ранее в ЛНР росгвардейцы нашли сумку, в которой лежало более 2000 патронов различного калибра, из них 200 иностранного производства, около 60 гранат и запалов к ним.