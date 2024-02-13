Найденный в ЛНР Росгвардией тайник с оружием попал на видео

В ЛНР росгвардейцы нашли тайник с оружием

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли тайник с оружием. Видео «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видна сумка среди кирпичей. Отмечается, что в ней лежит более 2000 патронов различного калибра, из них 200 иностранного производства, около 60 гранат и запалов к ним.

Схрон помогли обнаружить местные жители. Опасные находки уничтожены установленным порядком.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе схрон с огнестрельным оружием и секретными документами Службы безопасности Украины (СБУ).