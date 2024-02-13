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09:07, 13 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ обнаружила схрон с оружием и секретными документами СБУ

ФСБ нашла схрон с оружием и секретными документами СБУ в Мариуполе

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе схрон с огнестрельным оружием и секретными документами Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Тайник был заминирован. Силовики обезвредили установленные ловушки и изъяли гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74. ФСБ опубликовала оперативное видео со схроном.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые работают на месте обнаружения схрона. Под вещами спрятано взрывное устройство, под которым находилось оружие и пластиковая емкость с документацией.

9 февраля сообщалось, что ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на бригаду, ремонтировавшую подстанцию под Горловкой. Были перехвачены восемь беспилотников: пять FPV-дронов, а также Mavic3T, Mavic3PRO и Heqi. Также за сутки над Донецком и Макеевкой были подавлены 15 украинских беспилотников-разведчиков. Никто не пострадал.

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      Любовь Ширижик
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