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12:46, 9 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила атаку дронов ВСУ на бригаду ремонтников под Горловкой

ФСБ предотвратила атаку дронов на бригаду, ремонтировавшую подстанцию у Горловки

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) предотвратили атаку украинских дронов на бригаду, ремонтировавшую подстанцию под Горловкой. Об этом сообщает штаб обороны региона в своем Telegram-канале.

По данным источника, силовики обнаружили и перехватили восемь беспилотников: пять FPV-дронов, а также Mavic3T, Mavic3PRO и Heqi. Также за сутки над Донецком и Макеевкой были подавлены 15 украинских беспилотников-разведчиков. Никто не пострадал.

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      Илона Палей
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