ФСБ предотвратила атаку дронов ВСУ на бригаду ремонтников под Горловкой

ФСБ предотвратила атаку дронов на бригаду, ремонтировавшую подстанцию у Горловки

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) предотвратили атаку украинских дронов на бригаду, ремонтировавшую подстанцию под Горловкой. Об этом сообщает штаб обороны региона в своем Telegram-канале.

По данным источника, силовики обнаружили и перехватили восемь беспилотников: пять FPV-дронов, а также Mavic3T, Mavic3PRO и Heqi. Также за сутки над Донецком и Макеевкой были подавлены 15 украинских беспилотников-разведчиков. Никто не пострадал.

