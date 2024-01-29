Росгвардейцы уничтожили бойцов ВСУ на запорожском направлении с помощью дронов

Росгвардейцы с помощью FPV-дронов уничтожили силы ВСУ на запорожском направлении

Военнослужащие Росгвардии уничтожили бойцов личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении при помощи FPV-дронов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Росгвардии, такие беспилотники обладают высокой маневренностью и скоростью. Они успешно применяются в специальной военной операции для уничтожения сил ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности.

Ранее Росгвардия впервые применила комплекс обнаружения и подавления дронов «Выжигатель» на территории Донецкой народной республики. За первую неделю использования комплекса военнослужащим удалось подавить три квадрокоптера мультироторного типа.