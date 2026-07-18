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12:49, 18 июля 2026Спорт

Чемпиону мира в составе сборной Испании отказали во въезде в США

Чемпиону мира в составе сборной Испании Капдевиле отказали во въезде в США
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carl Recine / Reuters

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Жоан Капдевила в своем аккаунте в соцсети X сообщил о том, что ему отказали во въезде в США, где испанцы сыграют с аргентинцами в финале ЧМ-2026.

Экс-футболист попросил помощи у президента США Дональда Трампа. «Вы даже не представляете, как сильно я хотел оказаться там вместе со всеми моими партнерами по команде 2010 года и поддержать нынешний состав», — написал Капдевила.

Финал чемпионата мира — 2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси (США). Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Капдевила завершил карьеру в 2017 году. Защитник известен по выступлениям за «Вильярреал», «Депортиво», мадридский «Атлетико» и «Эспаньол». Испанец провел за национальную сборную 60 матчей, в которых забил четыре мяча.

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