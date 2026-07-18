Названо количество жертв атак ВСУ на российский регион за сутки

В Херсонской области в результате атак ВСУ погибла пожилая женщина

Пожилая женщина стала жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и еще восемь человек пострадали в Херсонской области за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора российского региона Владимира Сальдо.

По его данным, после атаки украинского БПЛА в городе Голая Пристань медикам не удалось спасти женщину 1940 года рождения. В селе Великие Копани ранения получили двое мужчин и женщина. В Виноградово в результате удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю ранен мужчина.

Также в ходе обстрела ВСУ пострадал житель Каховки. В Алешках местный житель получил тяжелое ранение. В Скадовске пострадала женщина. Еще один житель области был ранен в Великой Лепетихе. Как сообщил Сальдо, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, по данным губернатора, повреждения жилых домов, автомобилей, объектов связи и инфраструктуры зафиксированы в 15 населенных пунктах области.

17 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали колонну машин мирных жителей в Херсонской области. В результате удара несколько человек пострадали.