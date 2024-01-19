Росгвардия применила в ДНР «Выжигатель» и подавила три квадрокоптера за неделю

Росгвардия применила в ДНР комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Выжигатель»

Росгвардия впервые применила в Донецкой народной республике (ДНР) комплекс обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Выжигатель». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, росгвардейцам удалось применить «Выжигатель» в ходе выполнения служебно-боевых задач в зоне специальной военной операции. Его главная особенность — мобильность. Следовательно, он может применяться как на стационарных постах, так и во время разведки.

За первую неделю использования комплекса Росгвардии удалось подавить три квадрокоптера мультироторного типа.

Ранее стало известно, что маневренные группы Росгвардии за месяц выявили и задержали несколько десятков пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ).