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19:12, 21 декабря 2023Силовые структуры

Росгвардия рассказала о задержании десятков пособников ВСУ в новых регионах

Маневренные группы Росгвардии задержали десятки пособников ВСУ в новых регионах

Кадр: Росгвардия

Маневренные группы Росгвардии за месяц выявили и задержали несколько десятков пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, пособников удалось задержать благодаря работе мобильных подразделений, которые круглосуточно выполняют задачи по обеспечению правопорядка и безопасности в новых регионах России. Они регулярно патрулируют дороги и жилой сектор, досматривают автотранспорт, задерживая находящихся в розыске лиц.

Ведомство отмечает, что благодаря работе маневренных групп из незаконного оборота изъято большое количество боеприпасов и вооружения.

20 декабря в Луганской народной республике росгвардейцы нашли схрон с иностранным оружием.

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      Владимир Седов
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