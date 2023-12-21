Росгвардия рассказала о задержании десятков пособников ВСУ в новых регионах

Маневренные группы Росгвардии задержали десятки пособников ВСУ в новых регионах

Маневренные группы Росгвардии за месяц выявили и задержали несколько десятков пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, пособников удалось задержать благодаря работе мобильных подразделений, которые круглосуточно выполняют задачи по обеспечению правопорядка и безопасности в новых регионах России. Они регулярно патрулируют дороги и жилой сектор, досматривают автотранспорт, задерживая находящихся в розыске лиц.

Ведомство отмечает, что благодаря работе маневренных групп из незаконного оборота изъято большое количество боеприпасов и вооружения.

20 декабря в Луганской народной республике росгвардейцы нашли схрон с иностранным оружием.