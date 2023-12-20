Росгвардейцы в ЛНР нашли схрон с иностранным оружием

Росгвардия нашла в заброшенном тоннеле в ЛНР схрон с иностранным оружием

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли схрон с иностранным оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы заметили тайник в заброшенном тоннеле около населенного пункта Белое. Из него изъяли шведско-британскую противотанковую управляемую ракету (ПТУР) NLAW, гранаты GHO-1 RDX болгарского производства, снайперскую винтовку ОСВ, украинскую штурмовую винтовку «Вулкан», гранатометные выстрелы и 50 тысяч патронов разного калибра.

Ранее стало известно, что российские силовики нашли в Волновахском районе Донецкой народной республики тайник с секретными документами Службы безопасности Украины.