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11:40, 20 декабря 2023Силовые структуры

Росгвардейцы в ЛНР нашли схрон с иностранным оружием

Росгвардия нашла в заброшенном тоннеле в ЛНР схрон с иностранным оружием

Кадр: Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли схрон с иностранным оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы заметили тайник в заброшенном тоннеле около населенного пункта Белое. Из него изъяли шведско-британскую противотанковую управляемую ракету (ПТУР) NLAW, гранаты GHO-1 RDX болгарского производства, снайперскую винтовку ОСВ, украинскую штурмовую винтовку «Вулкан», гранатометные выстрелы и 50 тысяч патронов разного калибра.

Ранее стало известно, что российские силовики нашли в Волновахском районе Донецкой народной республики тайник с секретными документами Службы безопасности Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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