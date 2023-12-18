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04:33, 18 декабря 2023Силовые структуры

Российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ

ФСБ: российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ

Фото: AlphaSpecnaz / Globallookpress.com

Российские силовики нашли в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) тайник с секретными документами Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает РИА Новости.

Совместные мероприятия были проведены ведомством вместе с органами военной контрразведки Тихоокеанского флота. Уточняется, что документация планировалась к эвакуации перед началом специальной военной операции (СВО).

«В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб», — добавили в ФСБ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по проверке информации.

Ранее, 13 декабря, в Луганской народной республике (ЛНР) силовики нашли схрон с вооружением. Полицейские и росгвардейцы обнаружили в лесу около населенного пункта Краснодонского района тайник. Из него изъяли четыре гранатомета, пулемет, огнемет, мины, гранату, запал, дымовую шашку и более двух тысяч патронов.

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      Марина Совина
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