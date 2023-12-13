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19:31, 13 декабря 2023Силовые структуры

Силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами в ЛНР

В ЛНР полицейские и росгвардейцы нашли тайник с гранатометами и боеприпасами

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) силовики нашли схрон с вооружением. Об этом «Ленте.ру» рассказали в МВД России.

По данным ведомства, полицейские и росгвардейцы обнаружили в лесу около населенного пункта Краснодонского района тайник. Из него изъяли четыре гранатомета, пулемет, огнемет, мины, гранату, запал, дымовую шашку и более двух тысяч патронов.

Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники Росгвардии обнаружили оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасы, среди которых были и иностранные единицы.

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      Екатерина Кашурникова
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