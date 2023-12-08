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20:28, 8 декабря 2023Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили оставленные ВСУ иностранные боеприпасы

В ДНР росгвардейцы обнаружили оставленные ВСУ иностранные боеприпасы

Фото: Росгвардия

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники Росгвардии обнаружили оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасы, среди которых были и иностранные единицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В одном из районов ДНР росгвардейцы нашли выстрелы к гранатомету 33 ВОГ-17М иностранного производства, патроны и ручную осколочную гранату Ф-1. Боеприпасы были уничтожены на месте обнаружения при помощи накладных зарядов.

Ранее полицейские и росгвардейцы нашли в Луганской народной республике на бывших позициях ВСУ крупный схрон с оружием и боеприпасами. В нем были обнаружены автомат Калашникова, 24 боеприпаса ВОГ-25, 10 запалов УЗРГМ, более 40 ручных гранат и порядка 20 тысяч патронов различного калибра.

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      Варвара Митина
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