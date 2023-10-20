Силовики нашли на бывших позициях ВСУ оружие и около 20 тысяч патронов

Силовики нашли на бывших позициях ВСУ в ЛНР оружие и около 20 тысяч патронов

Полицейские и росгвардейцы нашли в Луганской народной республике (ЛНР) крупный схрон с оружием и боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В лесополосе около населенного пункта Геевка Станично-Луганского района на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены автомат Калашникова, 24 боеприпаса ВОГ-25, 10 запалов УЗРГМ, более 40 ручных гранат и порядка 20 тысяч патронов различного калибра. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что силовики нашли схрон с гранатометом и боеприпасами в подвале дома в ЛНР.