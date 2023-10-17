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15:31, 17 октября 2023Силовые структуры

В ЛНР росгвардейцы нашли схрон с оружием и боеприпасами в подвале дома

Росгвардейцы нашли схрон с гранатометом и боеприпасами в подвале дома в ЛНР

Фото: Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) росгврадейцы нашли схрон с оружием и боеприпасами в подвале дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудники спецназа обследовали заброшенный дом. Там они нашли тайник, оставленный, предположительно, украинскими формированиями. Из него изъяли ручной противотанковый гранатомет с 30 выстрелами к нему, противопехотные мины, ручные гранаты различных модификаций, несколько цинков с патронами различного калибра. Всего там находилось около 120 тысяч единиц боеприпасов.

Изъятое доставили в безопасное место для дальнейшего уничтожения.

В сентябре сообщалось, что полицейские и росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами в селе Стокопани Генического района Херсонской области в поле в зарослях травы.

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    Екатерина Кашурникова
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