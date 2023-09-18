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18:50, 18 сентября 2023Силовые структуры

Полицейские и росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами под Херсоном

Полиция и Росгвардия уничтожили схрон с боеприпасами в Херсонской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Херсонской области полицейские и росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба ВУ МВД России по региону.

По данным ведомства, схрон нашли с применением средств аэроразведки. Он находился в селе Стокопани Генического района в поле в зарослях травы. Силовики изъяли из тайника два выстрела для противотанковой управляемой ракеты (ПТУР9М-113М), пять реактивных штурмовых гранат (РШГ-2) и один выстрел для ручного противотанкового гранатомета (РПГ-26).

Эксперты установили, что находки непригодны для использования, поэтому все боеприпасы уничтожили накладным зарядом тротила.

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    Екатерина Власова
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