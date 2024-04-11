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22:36, 11 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ России заявила о предотвращении двух терактов. Кто планировал атаки и где их собирались устроить?

ЦОС ФСБ России: задержаны планировавшие теракты в Москве и Донецке иностранцы

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о предотвращении двух террористических актов на территории страны. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Сотрудники службы пресекли деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, который планировал совершить атаку в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что иностранец 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за совершение преступления общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации

ЦОС ФСБ

При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован, уточнили в ФСБ. По месту проживания террориста обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ).

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9 апреля 2024

Второй теракт был предотвращен на военном объекте в Донецке

Кроме того, 11 апреля сотрудники ФСБ задержали шестерых иностранцев из стран Центральной Азии, организовавших террористическую ячейку. Злоумышленники готовили теракт на военном объекте ВС России в Донецке.

В силовом ведомстве уточнили, что группу террористов координировали с территории Украины. Это удалось установить в результате оперативно-разыскных мероприятий.

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5 апреля 2024

Ранее ФСБ задержала агента СБУ в Запорожской области

10 апреля ФСБ России сообщила о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившей теракт в Запорожской области против военных ВС РФ.

По данным ведомства, женщина получила от украинских кураторов через тайник взрывчатку. Сначала она должна была ее хранить, а затем передать членам диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Пособница также приобрела компоненты для изготовления коктейля Молотова и оборудовала новый тайник для передачи исполнителям теракта необходимых предметов.

Во время обысков у задержанной изъяли три тротиловые шашки по 400 граммов и компоненты, приобретенные для изготовления зажигательной смеси. В отношении нее возбуждено дело по части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

9 апреля сотрудники ФСБ задержали жителя Орла, предложившего спецслужбам Украины сотрудничество. В мессенджере он вышел на контакт с представителями проукраинского информационного проекта и заявил им о своей готовности добывать нужную информацию об объектах на территории России.

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      Марина Совина
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