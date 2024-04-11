В российском регионе схватили готовящих теракт на военном объекте иностранцев

ФСБ: в Донецке схватили шестерых иностранцев, готовящих теракт на объекте ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) 11 апреля схватили шестерых иностранцев из стран Центральной Азии, организовавших террористическую ячейку. Злоумышленники готовили теракт на объекте ВС России в Донецке, рассказали в ЦОС ФСБ, передает РИА Новости.

Как уточнили в федеральном ведомстве, группу террористов координировали с территории Украины. Это удалось установить в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан.