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21:50, 11 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе схватили готовящих теракт на военном объекте иностранцев

ФСБ: в Донецке схватили шестерых иностранцев, готовящих теракт на объекте ВС РФ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) 11 апреля схватили шестерых иностранцев из стран Центральной Азии, организовавших террористическую ячейку. Злоумышленники готовили теракт на объекте ВС России в Донецке, рассказали в ЦОС ФСБ, передает РИА Новости.

Как уточнили в федеральном ведомстве, группу террористов координировали с территории Украины. Это удалось установить в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан.

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      Александра Синицына
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