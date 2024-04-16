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09:53, 16 апреля 2024Силовые структуры

Заминировавшего автомобиль экс-сотрудника СБУ россиянина задержала ФСБ

ФСБ задержала мужчину, подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве
Начало событий в новости Взрывное устройство сработало под автомобилем в Москве

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ задержала мужчину, который осуществил подрыв автомобиля экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По информации ФСБ, задержанный — 41-летний россиянин. В ходе следствия установлено, что мужчина выехал на Украину после начала специальной военной операции (СВО). В октябре 2023 года его завербовали сотрудники СБУ. Затем фигурант получил задание от куратора и в марте прибыл в Россию. Здесь он получил компоненты для радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал автомобиль бывшего сотрудника СБУ — Василия Прозорова.

12 апреля во дворе дома в районе Западное Дегунино на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. В результате хозяин машины получил травму ноги. По словам пострадавшего, все произошло во время включения зажигания.

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      Анна Габай
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