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13:09, 12 апреля 2024Россия

На севере Москвы взорвался автомобиль

«360»: во дворе в Западном Дегунино на севере Москвы взорвался автомобиль

Фото: РИА Новости

Автомобиль взорвался во дворе в районе Западное Дегунино на севере Москвы. Об этом сообщил осведомленный источник телеканалу «360».

Собеседник отметил, что в результате инцидента мужчина получил травму ноги. По словам пострадавшего, все произошло во время включения зажигания. Его начали осматривать медики.

Кроме того, повреждения получили соседние машины. Оперативники начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что в Нижегородской области газовый баллон, который находился в грузовом автомобиле, взорвался на заправке. Тогда водитель, который находился внутри транспортного средства, получил несовместимые с жизнью травмы.

По факту случившегося проводилась проверка.

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      Анна Щербакова
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