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07:49, 9 апреля 2024Россия

На российской заправке взорвался газовый баллон

В Нижегородской области газовый баллон в грузовике взорвался на заправке
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Нижегородской области газовый баллон, который находился в грузовом автомобиле, взорвался на заправке. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Взрыв прогремел на улице Парковая в городе Павлово. Водитель, который находился внутри транспортного средства, получил несовместимые с жизнью травмы.

«На территории автозаправочной станции разрушений и повреждений нет. Причины происшествия будут установлены в ходе расследования инцидента», — говорится в сообщении.

Ранее, в октябре 2023 года, в Москве на автозаправочной станции произошел взрыв газобаллонного оборудования, которое находилось в такси. Пострадал водитель автомобиля.

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      Анастасия Шейкина
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