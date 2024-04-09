На российской заправке взорвался газовый баллон

В Нижегородской области газовый баллон в грузовике взорвался на заправке

В Нижегородской области газовый баллон, который находился в грузовом автомобиле, взорвался на заправке. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Взрыв прогремел на улице Парковая в городе Павлово. Водитель, который находился внутри транспортного средства, получил несовместимые с жизнью травмы.

«На территории автозаправочной станции разрушений и повреждений нет. Причины происшествия будут установлены в ходе расследования инцидента», — говорится в сообщении.

Ранее, в октябре 2023 года, в Москве на автозаправочной станции произошел взрыв газобаллонного оборудования, которое находилось в такси. Пострадал водитель автомобиля.