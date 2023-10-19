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20:11, 19 октября 2023Россия

На автозаправке в Москве произошел взрыв

В Москве водитель пострадал при взрыве газового оборудования в такси на заправке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве на автозаправочной станции (АЗС) в Нагатино-Садовниках произошел взрыв газобаллонного оборудования в такси. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

По его словам, в результате пострадал водитель автомобиля. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Иноземцева. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Причина взрыва и состояние пострадавшего не уточняются.

Ранее в Северной Осетии два человека пострадали из-за взрыва газового баллона в «ГАЗели» на АЗС. Как стало известно, во время заправки не выдержал один из резервуаров с газом под кузовом автомобиля. В результате водитель получил травму ноги. Также был ранен сотрудник заправки.

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