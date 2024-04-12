Силовые структуры
Стала известна личность хозяина взорванного в Москве внедорожника
Хозяином взорванного внедорожника в Москве оказался экс-сотрудник СБУ Прозоров
Хозяином взорванного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в Москве оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого он, по его собственным словам, сотрудничал со спецслужбами РФ — с 2014 года передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что под внедорожником на севере Москвы сработало взрывное устройство. В результате хозяин машины получил травму ноги. По словам пострадавшего, все произошло во время включения зажигания. Момент взрыва попал на видео.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.