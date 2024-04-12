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14:19, 12 апреля 2024Силовые структуры

Стала известна личность хозяина взорванного в Москве внедорожника

Хозяином взорванного внедорожника в Москве оказался экс-сотрудник СБУ Прозоров

Фото: АГН «Москва»

Хозяином взорванного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в Москве оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, Прозоров переехал в Россию несколько лет назад. До этого он, по его собственным словам, сотрудничал со спецслужбами РФ — с 2014 года передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что под внедорожником на севере Москвы сработало взрывное устройство. В результате хозяин машины получил травму ноги. По словам пострадавшего, все произошло во время включения зажигания. Момент взрыва попал на видео.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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      Илона Палей
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