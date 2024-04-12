Появилось видео с моментом взрыва внедорожника в Москве

Взрыв внедорожника на севере Москвы попал на видео

Взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина открывает дверь автомобиля и садится на водительское место. Через несколько секунд раздается взрыв — машина подпрыгивает, а вокруг появляется дым.

Ранее сообщалось, что под автомобилем, предположительно, сработало взрывное устройство. В результате хозяин машины получил травму ноги, также были повреждены соседние автомобили. По словам пострадавшего, все произошло во время включения зажигания.