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14:03, 12 апреля 2024Силовые структуры

Появилось видео с моментом взрыва внедорожника в Москве

Взрыв внедорожника на севере Москвы попал на видео
СюжетВзрыв в Москве

Взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser на севере Москвы попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина открывает дверь автомобиля и садится на водительское место. Через несколько секунд раздается взрыв — машина подпрыгивает, а вокруг появляется дым.

Ранее сообщалось, что под автомобилем, предположительно, сработало взрывное устройство. В результате хозяин машины получил травму ноги, также были повреждены соседние автомобили. По словам пострадавшего, все произошло во время включения зажигания.

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      Илона Палей
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