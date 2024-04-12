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СКР возбудил дело из-за взрыва внедорожника в Москве
В Москве возбуждено уголовное дело из-за взрыва автомобиля Toyta Land Cruiser
Начало событий в новости На севере Москвы взорвался автомобиль
СКР возбудил уголовное дело из-за взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия, автомобиль находился около дома номер три на Коровинском шоссе. Взрыв произошел в момент, когда владелец автомобиля включил зажигание. В результате мужчина получил травму ноги, также были повреждены соседние машины.
Ранее сообщалось, что взрывное устройство находилось под автомобилем.