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14:19, 12 апреля 2024Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за взрыва внедорожника в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело из-за взрыва автомобиля Toyta Land Cruiser
Начало событий в новости На севере Москвы взорвался автомобиль

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

СКР возбудил уголовное дело из-за взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на Коровинском шоссе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, автомобиль находился около дома номер три на Коровинском шоссе. Взрыв произошел в момент, когда владелец автомобиля включил зажигание. В результате мужчина получил травму ноги, также были повреждены соседние машины.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство находилось под автомобилем.

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      Анна Габай
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