В Москве взрывное устройство сработало под автомобилем бывшего подполковника СБУ

Днем в пятницу, 12 апреля, в столичном дворе района Западное Дегунино около дома номер три на Коровинском шоссе взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado черного цвета. По предварительным данным, сработало взрывное устройство.

Момент взрыва попал на видео. На кадрах ролика видно, как мужчина направляется к машине и садится на водительское сиденье. Некоторое время спустя погремел взрыв, во время которого автомобиль подбросило и окутало дымом. Отмечается, что все произошло во время запуска двигателя.

В это время в салоне находился один человек — владелец авто. По информации Shot, он жив, но у него травмированы ноги и левая рука. Пострадавшего забрала машина реанимации.

Повреждения получили также соседние машины: BMW и Infiniti.

В результате взрыва возбуждено уголовное дело

«В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В ведомстве отметили, что следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб осматривают место происшествия. Вскоре будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Владельцем взорвавшегося авто оказался бывший сотрудник СБУ

Хозяином Toyota Land Cruiser Prado оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Украины 48-летний Василий Прозоров. Он переехал в Россию несколько лет назад.

Василий Прозоров Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Мужчина сотрудничал со спецслужбами РФ с 2014 года и передавал им данные о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. По его словам, такое решение он принял добровольно по идеологическим мотивам, передает Mash.

На Василия Прозорова готовилось покушение год назад

Около года назад, когда Прозоров жил в Бердянске, группа диверсантов готовила на него покушение. Это произошло после одной из пресс-конференций с разоблачением деятельности СБУ.

Злоумышленники подготовили тайник, где находились гранаты, боеприпасы ВОГ и взрывное устройство мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Предотвратить нападение помогли российские спецслужбы, выявив диверсантов и изъяв боеприпасы.

Ранее экс-сотрудник СБУ сравнил действия террористов в «Крокусе» с украинскими ДРГ. Прозоров отмечал, что действия террористов похожи на тактику украинских диверсионно-разведывательных групп, в частности на спецоперацию «Налет» — атака, нанесение максимального урона и уход.