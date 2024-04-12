Против правнучки летчика Чкалова возбудили уголовное дело. Она призывала ударить ядерным оружием по Москве

Против правнучки летчика Валерия Чкалова возбудили дело о призыве к терроризму

Против правнучки легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбудили уголовное дело. Женщине грозит семь лет колонии.

Против Богдановой возбудили дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Богданова призывала нанести ядерный удар по Москве

В январе правнучка летчика в ходе интернет-дебатов заявила, что по российской столице необходимо ударить ядерным оружием. Кроме того, Богданова выразила готовность его проспонсировать. В качестве примера она привела атомный удар по японским городам Хиросиме и Нагасаки, который, по ее мнению, послужил «прекрасным завершением конфликта».

Богданова отметила, что ее не волнуют люди, которые пострадают из-за ядерного взрыва. Правнучка Чкалова добавила, что ей нет дела и до своей матери, и бабушки.

По данным «МК», Богданова ранее предлагала расстреливать русских на улице. Кроме того, в соцсетях она заявляла, что собирает деньги на дроны для Вооруженных сил Украины. При этом издание подчеркивает, что правнучка летчика имеет бизнес в России.

Семья отреклась от Богдановой после слов о ядерном ударе

Потомки советского летчика, проживающие в России, отреклись от Богдановой после заявлений о необходимости нанести ядерный удар по столице. Правнук Чкалова Игорь подчеркнул, что женщина могла стать жертвой антироссийской пропаганды. По его словам, Богданова давно проживает в Бельгии, имеет гражданство Израиля.

Валерий Чкалов (в центре,слева) Фото: Анатолий Гаранин / ТАСС

Кроме того, женщина могла попасть под влияние супруга — «экс-психолога Моссада, имеющего украинское происхождение».

Это подтверждается заявлением Дарьи, что ей безразлична судьба миллионов людей, проживающих в Москве и не имеющих отношения к военным действиям, а также ее собственной бабушки и матери при ядерной атаке Москвы. Считаю, что здравомыслящий человек заявить подобное не может Игорь Чкалов правнук советского летчика Валерия Чкалова

Правнук летчика подчеркнул, что семья не разделяет позиции Богдановой, отметив, что Чкаловы проживают в Москве, «которую так легко подвела под удар девушка». По словам Игоря, женщина пытается построить карьеру политического блогера, а подобные заявления делает «исключительно для хайпа».

В Совфеде призывали проверить слова правнучки Чкалова на экстремизм.

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В качестве командира экипажа самолета совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер в 1937 году.