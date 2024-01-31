МК: правнучка советского летчика Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве

Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова считает, что по Москве нужно ударить ядерным оружием «для завершения конфликта». Ее слова передает «Московский комсомолец» (МК).

Она добавила, что готова даже «проспонсировать» этот удар. Богданова привела в пример атомный удар по Хиросиме и Нагасаки, который, по ее мнению, послужил «прекрасным завершением конфликта».

Богданова, которая является гражданской Израиля, также отметила, что ее не волнуют люди, которые пострадают из-за ядерного взрыва. Правнучка Чкалова добавила, что ей нет дела и до своей матери и бабушки.

«МК» напоминает, что ранее женщина уже заявляла о том, что москвичам «не мешает услышать воздушную тревогу».

Ранее французский историк Эммануэль Тодд заявил, что если для России возникнет угроза, то она решит нанести превентивный удар тактическим ядерным оружием. Он выразил надежду, что западные политики знакомы с этой доктриной. Также Тодд исключил нападение России на НАТО и подчеркнул, что Москва никогда не собиралась этого делать.