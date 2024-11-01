В России правнучку Чкалова заочно арестовали за призывы к терроризму

В Москве заочно арестована правнучка Чкалова Дарья Богданова

Начало событий в новости Правнучку летчика Чкалова внесли в список террористов и экстремистов

В Москве Измайловский суд заочно арестовал правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову (признана Минюстом России иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемую в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в суде сообщили, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Богдановой удовлетворено.

Правнучка Чкалова обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»).

Ранее сообщалось, что Богданова в социальных сетях и в интервью украинскому каналу заявляла, что нужно ударить ядерным оружием по Москве для «завершения конфликта», призывала спонсировать Вооруженные силы Украины и негативно отзывалась о Российской армии. Кроме того, фигурантка собирала деньги для украинских батальонов. 31 октября Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.