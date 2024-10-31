Правнучку летчика Чкалова внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес правнучку Чкалова в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову (признана Минюстом России иностранным агентом) в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Богданова в социальных сетях и интервью украинскому каналу заявляла, что нужно ударить ядерным оружием по Москве для «завершения конфликта». Она также призывала спонсировать Вооруженные силы Украины и негативно отзывалась о Российской армии. В своих социальных сетях Богданова собирала деньги для украинских батальонов.