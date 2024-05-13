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11:05, 13 мая 2024Силовые структуры

МВД объявило в розыск правнучку летчика СССР Чкалова

МВД объявило в розыск правнучку летчика Чкалова Дарью Богданову

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

МВД объявило в розыск правнучку легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову. Это следует из базы ведомства.

Богданова разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, другие подробности не раскрываются.

Ранее стало известно, что против девушки возбудили дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Богданова в социальных сетях и интервью украинскому каналу заявляла, что по Москве нужно ударить ядерным оружием для «завершения конфликта», призывала спонсировать Вооруженные силы Украины и негативно отзывалась о Российской армии. Кроме того, фигурантка собирала деньги для украинских батальонов.

Семья Чкаловых отреклась от родственницы после слов о ядерном ударе.

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В качестве командира экипажа самолета совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер в 1937 году.

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      Екатерина Кашурникова
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