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09:32, 12 апреля 2024Силовые структуры

Против правнучки летчика СССР Чкалова возбудили дело за призывы к терроризму

Правнучке летчика СССР Чкалова грозит 8 лет за слова о ядерном ударе по Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Правнучке легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарье Богдановой грозит до восьми лет колонии за призывающие нанести ядерный удар по Москве слова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, против девушки уже возбудили дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Богданова в социальных сетях и интервью украинскому каналу заявляла, что по Москве нужно ударить ядерным оружием для «завершения конфликта», призывала спонсировать Вооруженные силы Украины и негативно отзывалась о Российской армии. Кроме того, фигурантка собирала деньги для украинских батальонов.

Семья Чкаловых отреклась от родственницы после слов о ядерном ударе.

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В качестве командира экипажа самолета совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер в 1937 году.

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      Екатерина Кашурникова
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