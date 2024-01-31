Семья Чкаловых отреклась от родственницы после слов о ядерном ударе по Москве

МК: семья Чкаловых осудила слова правнучки летчика о ядерном ударе по Москве

Проживающие в России потомки советского летчика-испытателя Валерия Чкалова отреклись от его правнучки Дарьи Богдановой, призвавшей нанести ядерный удар по Москве. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец», на связь с редакцией которой вышел правнук Чкалова Игорь.

По словам мужчины, назвавшегося представителем всей семьи Чкаловых, его родственница могла стать жертвой антироссийской пропаганды. Помимо этого он допустил, что правнучка летчика могла попасть под влияние мужа — «экс-психолога Моссада, имеющего украинское происхождение».

В случае бомбардировки Москвы пострадала бы и семья самой Богдановой, а именно ее мать и бабушка, продолжил Чкалов. «Считаю, что здравомыслящий человек заявить подобное не может», — сказал он.

Игорь Чкалов подчеркнул, что члены семьи летчика не разделяют позицию Богдановой. Мотивы родственницы он объяснил попыткой заявить о себе как о политическом блогере. «Данные заявления (…) озвучены исключительно для хайпа», — заключил мужчина.

Ранее в Совфеде призвали проверить слова правнучки Чкалова на экстремизм.