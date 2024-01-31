В России ответили на призыв правнучки Чкалова нанести ядерный удар по Москве

Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки Чкалова на предмет госизмены

Призыв правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой нанести удар ядерным оружием по Москве необходимо проверить на предмет 275 статьи Уголовного кодекса РФ «Государственная измена», считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда я это прочитал, я невольно вспомнил, что напротив моего дома в Перми есть школа №22, на которой закреплена памятная табличка в честь встречи в 1937 году Чкалова со школьниками. А детство мое прошло рядом с улицей Чкалова. Я представляю себе, какие мысли и чувства испытал бы наш легендарный летчик, если бы он был жив», — ответил Климов.

По словам сенатора, главный вывод из этой истории заключается в том, что в России необходимо заняться патриотизмом.

«То, что находятся странные личности, не помнящие ничего из своей семейной истории и истории отечества, увы, это так. Но главный вывод должен состоять не в том, чтобы припираться с этими продажными деятелями, а в том, чтобы исправлять ошибки, допущенные в 90-х годах у нас в стране, когда мы отменили воспитание патриотизма в учебных заведениях. Вот откуда все растет. Если мы урок не извлечем, то, к сожалению, эти факты будем иметь и дальше», — заключил он.

Надо бы это все проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что сдается мне, что здесь есть признаки 275 статьи УК РФ, которая называется «Государственная измена». Потому что есть общественно-политические выводы, а есть и сугубо правовые. Надеюсь, они последуют Андрей Климов зампред Комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила, что «для завершения конфликта» нужно ударить ядерным оружием по Москве. Она добавила, что готова даже проспонсировать этот удар. Богданова, которая является гражданской Израиля, также отметила, что ее не волнуют люди, которые пострадают из-за ядерного взрыва, в том числе ей нет дела и до своей матери и бабушки.

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В качестве командира экипажа самолета совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер в 1937 году.

