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08:35, 27 ноября 2024Силовые структуры

Объявленная в розыск правнучка летчика СССР Чкалова скрылась за границей

Обвиняемая в призывах к терроризму правнучка летчика Чкалова уехала за границу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости МВД объявило в розыск правнучку летчика СССР Чкалова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правнучка легендарного советского летчика Валерия ЧкаловаДарья Богданова (внесена в России в перечень террористов и экстремистов, а также признана Минюстом РФ иностранным агентом) — скрылась за границей после совершения преступления по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Женщина находится на территории иностранного государства. Она объявлена в розыск.

Против Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. В социальных сетях и интервью украинскому каналу она заявляла, что нужно ударить ядерным оружием по Москве для «завершения конфликта», а также призывала спонсировать Вооруженные силы Украины и негативно отзывалась о Российской армии.

Кроме того, женщина собирала деньги для украинских батальонов. Семья Чкаловых отреклась от нее после слов о ядерном ударе.

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