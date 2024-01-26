Во Франции исключили нападение России на НАТО

Французский историк Тодд заявил, что Россия не собиралась нападать на НАТО

Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Россия не планирует нападать на западные страны. Об этом он сообщил в интервью L'invité, опубликованном на YouTube.

Тодд исключил нападение России на НАТО и подчеркнул, что Москва никогда не собиралась осуществлять такие действия. «Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил о превосходстве стран Североатлантического альянса в демографии и численности населения. По его мнению, если для России возникнет угроза, то она решит нанести превентивный удар тактическим ядерным оружием. Историк выразил надежду, что западные политики знакомы с этой доктриной.

Ранее экс-командующий армией США Бен Ходжес и ряд военных экспертов заявили, что у России есть сценарий нападения на НАТО. До этого сообщалось, что Германия разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.