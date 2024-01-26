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00:23, 26 января 2024Мир

Во Франции исключили нападение России на НАТО

Французский историк Тодд заявил, что Россия не собиралась нападать на НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Россия не планирует нападать на западные страны. Об этом он сообщил в интервью L'invité, опубликованном на YouTube.

Тодд исключил нападение России на НАТО и подчеркнул, что Москва никогда не собиралась осуществлять такие действия. «Агрессия, нападение России на Запад полностью исключены. Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер», — подчеркнул он.

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Эксперт напомнил о превосходстве стран Североатлантического альянса в демографии и численности населения. По его мнению, если для России возникнет угроза, то она решит нанести превентивный удар тактическим ядерным оружием. Историк выразил надежду, что западные политики знакомы с этой доктриной.

Ранее экс-командующий армией США Бен Ходжес и ряд военных экспертов заявили, что у России есть сценарий нападения на НАТО. До этого сообщалось, что Германия разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

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      Марина Совина
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