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23:37, 22 января 2024Мир

Экс-командующий армией США назвал сценарий «нападения» России на НАТО

Экс-командующий армией США Ходжес: Россия имеет сценарий разрушения НАТО

Фото: Bernd von Jutrczenka / Global Look Press

Россия имеет сценарий нападения на НАТО, рассказали экс-командующий армией США Бен Ходжес и ряд военных экспертов, пишет The Daily Mail.

По мнению специалистов, первой угрозой являются кибератаки, которые спровоцируют глобальные сбои в работе инфраструктуры и спутников. По их мнению, затем Москва может задействовать сотни дальнобойных ракет против гражданских объектов по всей Европе. Эксперты уверены, что после этого начнется наземная операция. Они допустили, что Россия якобы захочет захватить Сувалкский коридор, а затем — атаковать страны Балтии или Польшу.

Издание пишет, что российский флот попытается взять под контроль Арктику и, с помощью ракет, Северную Атлантику. РФ возьмет паузу для оценки готовности НАТО защищать восточных членов, добавил автор. «Речь идет не о том, что Россия пытается захватить весь НАТО. Это не то, чем будет их цель через 20 лет. Речь шла бы о разрушении НАТО как альянса путем вторжения на восточный фланг и завоевания критически важных мест — таких как Арктика, — что принесет им пользу», — подчеркнул Ходжес.

Ранее сообщалось, что ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года.

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      Марина Совина
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