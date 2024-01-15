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05:48, 15 января 2024Мир

В Германии заявили о секретной подготовке к войне НАТО с Россией. Когда может начаться эскалация?

Bild: Минобороны ФРГ готовится к войне НАТО и России после поражения ВСУ

Фото: Lisi Niesner / Reuters

ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года. Об этом написал таблоид Bild, сославшись на якобы секретный документ бундесвера.

Подробности плана

Согласно документу Минобороны Германии, в «день Х» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Среди них также будут 30 тысяч солдат бундесвера. По данным Bild, эскалация могла начаться в феврале 2024 года с началом активного наступления России на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом к июню ситуация завершилась бы отступлением украинской армии.

С точностью до места и месяца описываются (в сценарии. — прим. «Ленты.ру») действия России и Запада, кульминацией которых является отправка сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года

Bild

Предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Однако авторы материала не делают прогноз, к каким последствиям может привести подобная эскалация.

Германия и конфликт на Украине

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявил, что конфликт на Украине демонстрирует, что Германия должна делать больше ради собственной защиты. По его мнению, США также будет ждать большего вклада в Североатлантический альянс со стороны европейских стран.

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В свою очередь министр и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призывал власти страны нарастить военную помощь Украине из-за рисков ослабления поддержки ее армии со стороны западных стран. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, в бюджет страны на текущий год вложили восемь миллиардов евро прямой военной помощи Киеву.

Отношения России и НАТО

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. Он обратил внимание на рост численности войск Североатлантического альянса в Восточной и Центральной Европе.

203
миллиарда долларов

превысил объем западной помощи Украине

При этом американский лидер Джо Байден заявил, что НАТО рискует столкнуться с угрозами в связи с конфликтом вокруг Украины. По словам Байдена, ставки в конфликте выходят за пределы республики, поскольку затрагивают альянс и европейскую безопасность. Он также добавил, что Россия «угрожает некоторым союзникам по НАТО», что увеличивает риски участия США в конфликте.

В свою очередь замгенсека НАТО Мирча Джоанэ предположил, что конфликт Украины и России будет длиться еще долго. Он допустил, что кризис не закончится даже в 2025 году.

Спецоперация России на Украине

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. Целями СВО президент назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

Путин ранее сообщал, что в ряды российской армии привлекли более 150 тысяч контрактников, а вместе с добровольцами эта цифра составляет 156 тысяч человек. В конце июня 2023 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об отсутствии необходимости в новых добровольцах для СВО.

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      Марина Совина
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