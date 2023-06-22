Шойгу не увидел необходимости в новых добровольцах для СВО

Глава Минобороны Шойгу заявил об отсутствии необходимости в новых добровольцах для СВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу не увидел необходимости в новых добровольцах для участия в специальной военной операции (СВО). Его заявление во время доклада на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности приводит ТАСС.

Министр отметил, что в среднем в сутки в России поступают на контракт 1336 человек. «По прямому контракты в Вооруженные силы набрано 114 тысяч человек, есть еще более 50 тысяч добровольцев», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны в ходе доклада также пообещал, что к концу июня Россия сформирует резервную армию и армейский корпус, которые получат более трех тысяч единиц техники.

13 июня президент России на встрече с военными корреспондентами заявил, что не видит необходимости в новой мобилизации и введении военного положения в стране.

По словам Путина, в ряды российской армии привлекли более 150 тысяч контрактников, а вместе с добровольцами эта цифра составляет 156 тысяч человек.