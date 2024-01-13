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12:52, 13 января 2024Мир

В Германии обеспокоились военной безопасностью страны

Президент ФРГ Штайнмайер: Германия должна делать больше ради собственной защиты

Фото: M. Popow / IMAGO / Globallookpress.com

Вашингтон будет ждать большего вклада в НАТО со стороны европейских стран. Такое мнение в интервью Süddeutsche Zeitung выразил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, также обеспокоившийся военной безопасностью страны.

«Конфликт России и Украины демонстрирует, что Германия должна делать больше ради собственной защиты. Кроме того, приближаются выборы президента Соединенных Штатов. Любая будущая администрация в Вашингтоне будет рассчитывать на больший вклад европейцев в НАТО», — констатировал Штайнмайер.

Политик отметил также, что, по его мнению, без Германии подобный вклад в укрепление обороноспособности Североатлантического альянса будет невозможен.

Ранее в США предупредили о возможных провокациях Киева для вовлечения НАТО в конфликт. По словам экс-разведчика Скотта Риттера, для Украины это может стать последним шансом на перелом в зоне боевых действий.

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      Олег Давыдов
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